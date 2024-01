Presto in arrivo uno scafo con i colori e l’anima della Rossa Ferrari e Soldini oltre i confini della pista Il Cavallino vuole correre anche sul mare

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A suo modo, John Elkann è un uomo di spirito. Non potrò più scrivere che lafa …acqua nella dimensione Formula Uno: infatti da ieri la casa di Maranello è ufficialmente entrata nel mondovela. Scegliendo un partner d’eccezione come Giovanni, mito delle regate in solitaria (e pure in compagnia: proprio Elkann non di rado lo ha accompagnato nelle avventure in alto). Sarà una partnership strategica, con pieno coinvolgimento delle strutture del. Del resto, già brand da Gran Premi come la Red Bull e la Mercedes si sono avvicinate all’universoCoppa America. Il presidenteha dichiarato: "Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che ...