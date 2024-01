Presentazione del libro “La mala erba Il caso Lavorini”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pisa, 25 gennaio 2024 - Sabato 27 gennaio alle ore 17,30 alla libreria Erasmus in piazza Cavallotti 9 a Pisa sarà presentato il“La. Il”, una tragedia risalente ai primi mesi del 1969. Quelli di una certa generazione ricorderanno lo scandalo che suscitò l’omicidio di un ragazzino dodicenne di Viareggio, il cui corpo fu ritrovato nella pineta di Marina di Vecchiano. L’autore di questo poema in versi, pubblicato postumo nel 2023, è Francesco Belluomini (1941-2017), poeta e scrittore di notevole impegno sociale, già Presidente del Premio Letterario Internazionale Camaiore. Presenteranno ilNadia Chiaverini e Franco Donatini, con riferimento anche alle vicende giudiziarie del tempo e al clamore mediatico suscitato all’epoca. Ilè ...

Caserta . Presso la libreria Feltrinelli di Caserta il 26 gennaio alle ore 18 sarà presentato il libro “Vittima per amore” con l’autrice Pina Farina , ... (casertanotizie)

Marcianise . Al liceo “Federico Quercia ”, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, è tutto pronto per l’evento, dedicato alla Shoah, ... (casertanotizie)

Itri – Alluvione del 3 e 4 novembre 2021 : domani in Comune a Itri la presentazione del cronoprogramma degli interventi . Il Comune di Itri , nella ... ()

Milano, 24 gen. – Procedono a Balocco i test di sviluppo dell’Alfa Romeo Milano, la piccola sportiva concepita e disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo. Milano verrà… Leggi ...Grottammare, delicato intervento dei Vigili del Fuoco dopo scontro tra auto e due mezzi pesanti in A14 - picenotime.it - IT ...Pisa, 25 gennaio 2024 - Sabato 27 gennaio alle ore 17,30 alla libreria Erasmus in piazza Cavallotti 9 a Pisa sarà presentato il libro “La mala erba. Il caso Lavorini”, una tragedia risalente ai primi ...