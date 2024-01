(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Il deputato Emanueleperdinell’ambito dell’inchiesta sul ferimento di un uomo che partecipava ad una festa di Capodanno a Rosazza, nel biellese. La nuova accusa deriva dal fatto che la mini pistola da cui è partito il colpo, di proprietà del deputato già Fdi e poi sospeso dal partito, è un’arma da collezione e dunque il parlamentare avrebbe dovuto lasciarla a casa e non portarla con sé.: “TRACCE DI POLVERE DA SPARO SU MANI E ABITI” L’arma in questione è una pistola revolver marca North American Arms Provo Ut calibro 22 long rifle, ovvero una mini-pistola, di una decina di centimetri, tanto piccola da potere stare chiusa in una mano. La North American Arms Provo Ut ...

Il deputato di Fratelli d’Italia, tuttora sospeso, alla fine è finito nel mirino della procura anche per la sua pistola che non poteva portare con ... (notizie)

Il deputato di FdI, Emanuele Pozzolo , è indagato non solo per lesioni colpose – dopo aver ferito con un colpo partito dalla sua pistola un uomo ... (lanotiziagiornale)

Pozzolo indagato anche per porto abusivo di armi. La mini pistola da cui è partito il colpo, di proprietà del deputato già Fdi e poi sospeso dal partito, è un'arma da collezione e dunque il parlamenta ...Il deputato Emanuele Pozzolo è indagato anche per porto abusivo di armi nell'ambito dell’inchiesta sul ferimento di un uomo che partecipava ad una festa di Capodanno a Rosazza, nel Biellese.[...] La n ...Il deputato Pozzolo è indagato anche per porto abusivo di armi, per la vicenda dello sparo al veglione di Capodanno nel Biellese.