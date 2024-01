Pozzetto | «A Canzonissima la Carrà non ci conosceva e non era convinta di Cochi e me»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Renatoha deciso di raccontare la sua vita ad anni 83 in un libro, «Ne uccide più la gola che la sciarpa», un’autobiografia che spiega in un’intervista al Corriere della Sera L’infanzia da sfollato a Gemonio, la Milano del Dopoguerra, chitarre e canzoni nelle osterie. Lo stile della coppiae Renato viene da lì? «Viene da un destino che ci ha legati prima che nascessimo, visto che i nostri genitori sino da tempo. Ci capivamo, ci intendevano, ci facevano ridere le stesse cose sin da quando eravamo bambini. Ascoltavamo le canzoni popolari, le canzoni di protesta e sull’onda di quelle musiche e di quei testi sono nate le nostre prime esibizioni. Niente giradischi, radio zero o quasi. Con l’aiuto di Gino Negri, il direttore d’orchestra che assieme a Dario Fo, Giorgio Strehler e Fiorenzo Carpi creò il repertorio ...