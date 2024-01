Povere creature! | Willem Dafoe e il ruolo del maschio nella società di oggi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Gli uominidevono saper ascoltare e avere un gran senso dell'umorismo!": intervista a, nel cast didi Lanthimos. L'attore riflette sul suo scienziato e suldegli uominidi. In sala dal 25 gennaio.è stato Gesù per Martin Scorsese in L'ultima tentazione di Cristo e ora interpreta un personaggio che si chiama God (dio) indi Yorgos Lanthimos, film premiato con il Leone d'Oro a Venezia 2023, dal 25 gennaio nelle sale italiane. I punti di contatto tra i due personaggi però non sono molte: "Sono entrambi personaggi profondamente condizionati dalle circostanze in cui si trovano e sono ...