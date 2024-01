‘Povere Creature!’ | tutti in fila al Medica per il film di Lanthimos candidato a 7 premi Oscar

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Bologna, 25 gennaio 2024 – Una platea di giovani ha affollato il Pop Up Cinema4K ieri sera per la proiezione di Povere Creature! (Poor Things!). Un pubblico coraggioso e nottambulo che alle 23,55 attendeva l’ultimodi Yorgoscon Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe. Sette candidature agli(miglioro commedia musicale, miglior attrice in uno commedia musicale per Emma Stone, miglior attore non protagonista per Willem Dafoe e Mark Ruffalo, miglior regia, migliore sceneggiatura e miglior colonna sonora) per la pellicola che accompagna gli spettatori nella vita surreale, spregiudicata e a tratti grottesca di Bella Baxter (Emma Stone). La scoperta di sé, l'affermazione di una libertà al femminile che non conosce preconcetti e schemi, è al centro ...