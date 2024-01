Povere Creature! | la spiegazione del finale | la rivincita del “mostro”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ha debuttato finalmente anche nelle sale italiane l’ultimo lavoro – anche se di capolavoro sarebbe più giusto parlare – di Yorgos Lanthimos, presentato all’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dove si è aggiudicato il Leone d’oro al miglior film. Un premio che pare essere destinato ad essere solo il primo di molti:ha, infatti, già conquistato due Golden Globe (Miglior film commedia o musicale e Migliore attrice in un film commedia o musicale a Emma Stone) e si prepara a presentarsi ai prossimi premi Oscar con ben 11 candidature, tra cui miglior film, miglior regista e miglior attrice protagonista. Come vi avevamo già raccontato nella nostra recensione, il film porta sullo schermo la formazione sentimentale, sessuale e intellettuale di Bella Baxter (una Emma Stone in stato di grazia), giovane donna alla ...