Povere Creature | come finisce il film con Emma Stone?

In occasione dell'arrivo nei nostri cinema di Povere Creature! , il nuovo film di Yorgos Lanthimos che ha appena ricevuto nomination agli Oscar 2024, ... (comingsoon)

Mark Ruffalo è tornato a parlare del periodo in cui scoprì di essere malato, citando un sogno molto particolare. Più di vent'anni fa Mark Ruffalo ... (movieplayer)

Oscar 2024 - le nomination : in testa Oppenheimer e Povere Creature - candidato Garrone con Io Capitano

Tutte le nomination agli Oscar 2024: in testa Oppenheimer davanti a Povere Creature e Killers of the Flower Moon, con Barbie più staccata; candidato ... ()