Ponte Valentino | il sindaco Mastella ha disposto controlli per eventuali miasmi

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte dei cittadini circa la sussistenza di emissioni di esalazioni maleodoranti provenienti ...San Valentino, esperienze più romantiche: treno d’epoca, cene e picnic con vista sull'incanto, giardini da fiaba e breve fuga nella città che non dorme mai ...Arco Immobiliare Luxury propone a Sant'Anastasia in via Andrea Valentino, nelle vicinanze della Circumvesuviana, ufficio al primo piano ristrutturato, 600 euro mensili,Per maggiori informazioni potete ...