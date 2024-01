Pompei | addio ad Argo | la mascotte del Parco archeologico

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Era lae il guardiano deldi. Una presenza iconica per turisti e operatori., un cane di 15 anni, era il primo a entrare nelquando si apriva il cancello e il primo ad avviarsi verso l’uscita. In un post su Instagram illo saluta con alcune bellissime immagini di Silvia Vacca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dai (@) “Aveva più di 15 anni ed era una presenza iconica degli Scavi. Era un cane buono, da sempre accudito dalla città, dai lavoratori e dai visitatori del sito. Ha fatto ...

In un giorno di lutto per il Parco Archeologico di Pompei , la notizia della morte di Argo , la mascotte fedele del sito archeologico, ha commosso ... (inmeteo)

La data considerata più probabile è diventata ufficiale con il decreto del governo: le elezioni Comunali si svolgeranno in concomitanza con le Europee, ovvero sabato 8 e domenica 9 giugno. Per ...Era la mascotte e il guariano del Parco archeologico di Pompei. Una presenza iconica per turisti e operatori: Argo un cane di 15 anni era il primo ad entrare nel Parco quando si apriva il cancello e i ...Argo, il cane che per oltre 15 anni è stato la mascotte degli Scavi di Pompei, è morto, lasciando un vuoto nel cuore dei visitatori e dei lavoratori del sito archeologico.