Pomodoro San Marziano | gli scienziati dell’ENEA lo creano per gli astronauti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilspaziale “San” è l’innovazione italiana pensata per la dieta degliin grado di resistere alle radiazioni spaziali Creato da ricercatori, questonano è compatto, ricco di antocianine e ha dimostrato una notevole resistenza alle radiazioni spaziali. L’obiettivo principale è fornire agliun’alimentazione che possa contrastare gli effetti nocivi della microgravità e delle radiazioni spaziali durante le missioni prolungate nello spazio. Il termine “San” combina in modo giocoso il nome del famosoSan Marzano con l’aggettivo “”. Questo innovativo ortaggio è stato sviluppato nell’ambito dei progetti Hortspace e BioxTreme, finanziati dall’Agenzia Spaziale ...

Rispetto alle piante non ingegnerizzate, il pomodoro sviluppato da ENEA, ribattezzato "San Marziano" dai ricercatori, ha dimensioni più compatte e un maggior contenuto di antocianine, con trascurabili ...Le fitopatie che interessano il pomodoro da mensa coltivato in serra richiedono un adattamento genetico sempre più attento. D'altra parte, non è un segreto che siano i pomodori a bacca grande a ...Rispetto alle piante non ingegnerizzate, il pomodoro sviluppato da ENEA – ribattezzato ‘San Marziano’ dai ricercatori – ha dimensioni più compatte e un maggior contenuto di antocianine, con ...