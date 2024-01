“Politiche attive per il BYOD” | una circolare per informare sull’utilizzo dei device

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’azione #6 del PNSD “per il” (Bring your own), – letteralmente: porta il tuo dispositivo – prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che consenta loro di saper utilizzare i propri dispositivi in modo consapevole e li renda edotti sui rischi della Rete. Si legge testualmente “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto(Bring Your Own), ossia aper cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”. L'articolo .