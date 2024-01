PMI | Incontro su agevolazioni | innovazione e risparmio energetico

Revisione delle norme per la tutela dei crediti; accesso agevolato al Fondo di garanzia Pmi; istituzione di uno specifico fondo ... Nei giorni scorsi al Mimit il ministro Urso ha incontrato diversi ...Un incontro quindi rivolto non solo a chi già svolge un'attività ... accettato il nostro invito a relazionare su quelle che saranno le opportunità per le PMI. Scopo del convegno sarà quello di ...I Power Bank prodotti dall'azienda tedesca, VARTA, hanno conquistato l’oro in occasione dell’EU Product Safety Award ...