PMI | Incontro su agevolazioni | innovazione e risparmio energetico

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) - Venerdi' 26 Ore 10 Sala Consiliare del I Municipio di Roma Partecipa Roberta Angelilli, vice Presidente della Regione Lazio Roma, 25 gennaio 2024. Novità per la piccola e media imprenditoria dell'area centro e nord di Roma. Le risorse ed i bandi che la riguarderanno saranno oggetto di un convegno che avrà luogo venerdì 26 gennaio alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del I municipio in Circonvallazione Trionfale, 19 dal titolo "Credito agevolato,. Fondi e bandi per le micro, piccole e medie imprese". Avviare un'attività imprenditoriale ma anche mantenerla e raggiungere i propri obiettivi rimanendo aggiornati anche sui finanziamenti pubblici previsti ed i bandi e con un occhio di riguardo verso l'efficienza energetica rappresentano, infatti, i punti cardine per chi decide di ...