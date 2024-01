Pluxee Italia | opportunità aziendali tra digitalizzazione e sostegno al potere di acquisto

Se ne parla all’interno del Welfare Day 2024, che si tiene oggi, 25 gennaio, a Roma, presso 'Community House' Quanto conta, e quanto conterà in futuro, il welfare aziendale E fino a che punto imprese ...Evento in forma ibrida presso 'Community house', con speaker e ospiti in presenza e pubblico collegato in live streaming su comunicazioneitaliana.tv ...Ma effettivamente quanto spendono i lavoratori per la pausa pranzo A rispondere a questa domanda è una recente ricerca condotta da Bva Doxa per Pluxee Italia, partner leader a livello mondiale per i ...