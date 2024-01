Pistoia | truffe agli anziani | si fingono avvocato e carabiniere Denunciati due minorenni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La truffa messa in atto è quelle del fintoo fintoche contattano telefonicamente le vittime dicendo che un loro congiunto ha avuto un incidente ed stato trattenuto in caserma e convincendole, per sconarlo, a consegnare denaro o gioielli al fintoo assistente legale L'articolo proviene da Firenze Post.

I due giovani sono stati denunciati dalla polizia di Pistoia. Veronica Brustenghi, capo della squadra mobile: “Segnalazioni aumentate in modo esponenziale” ...PISTOIA – La Polizia ha denunciato a Pistoia due giovani, entrambi 17enni, per truffa pluriaggravata ai danni di anziani. La truffa messa in atto è quelle del finto carabiniere o finto avvocato che ...Il fenomeno dilagante delle truffe in danno di persone anziane sta riguardando gran parte delle province nazionali. Nell’ultimo periodo le segnalazioni dei cittadini vittime di raggiro, consumato o te ...