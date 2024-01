Piscine | dati e progetti | Ogni giorno 80 utenti Presto attività con Rsa

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il taglio del nastro, un mese fa, era stato salutato con estremo entusiasmo. Questo perché la riapertura dellea Quercia di Aulla era attesa da oltre 10 anni, sia dai residenti che dagli abitanti della zona. Gli ingressi sono circa 80 al. A un mese dalla festa i numeri dell’utenza sono in crescita, di pari passo con la soddisfazione dei cittadini che stanno affollando il centro sportivo rinnovato. "Con l’inizio del nuovo anno sono iniziati a pieno regime i corsi e leprocedono bene", come racconta Alessandro Ribolini di Attiva Sportutility, che gestisce l’impianto. "E’ un bilancio positivo dal punto di vista dei numeri e soprattutto della curiosità e dell’interesse che continua a manifestarsi da parte dei cittadini aullesi e non solo – sottolinea – Oltre alle presenze quotidiane, abbiamo notato che tante ...