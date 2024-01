Pirateria | Andrea Abodi | “C’è coesione nella tutela del prodotto audiovisivo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) ”L’approvazione in Parlamento, all’unanimità sia alla Camera che al Senato, della legge contro la diffusione illecita di contenutiti dal diritto d’autore, ha chiaramente e inequivocabilmente tracciato la direzione da seguire, così come la sentenza di ieri della quarta sezione del Tar del Lazio conferma ladello Statodelrispetto agli interessi dei legittimi titolari”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani,, che aggiunge: “Riconoscere la legittimità all’Agcom della facoltà di disattivare i segnali illegali in 30 minuti è un grande passo avanti e mette un ulteriore punto in merito all’efficacia delle attività di contrasto allaaudiovisiva, soprattutto ...