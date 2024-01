Pieno auto | aumenti drastici Quanto costerà farlo nei prossimi mesi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 gennaio 2024), il problema sono i costi applicati alla qualità: la benzina è diventata un onere. La mobilità sostenibile non sempre basta.fare ilneiimportanti – (ilcorrieredellacitta.com)Roma alle prese con la mobilità. Non è solo questione di traffico, ma anche un fattore di costo. Prendere la macchina oggi è un’impresa non solo per il tempo impiegato a spostarsi da un posto all’altro, ma anche per le necessità derivanti dal mantenimento del mezzo.Glidi bollo e assicurazione sono una costante, anche se ci sono alcune circostanze in cui il secondo tagliando può essere evitato. Al netto di questa consapevolezza ci sono talmente tanti altri nervi scoperti che andare su strada sembra ...