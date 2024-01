Picchiano un uomo per rubargli 10 euro… Denunciati in provincia di Latina

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Aggressione a scopo di rapina ai danni di un cittadino marocchino classe 1980. Per questo nel corso della mattinata di ieri, il Carabinieri della stazione di Sabaudia “al termine di attività di indagine – come scrivono dal comandole – deferivano in stato di libertà due cittadini classe 91 e 77, poiché nella giornata del 18 gennaio c.a., gli stessi, mediante percosse, si facevano consegnare la somma di euro 10,00”.