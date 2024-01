Picchia e minaccia di morte la moglie | arrestato 56enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa notte dei carabinieri di Qualiano è iniziata intorno all’una, quando al 112 una voce ha raccontato di un uomo sul balcone di un’abitazione. Urlava e tentava di aprire gli infissi, qualcun altro faceva di tutto per impedirglielo. Quando i militari sono arrivati all’indirizzo segnalato, l’uomo era ancora lì. Evidentemente ubriaco, secondo i Carabinieri,va lae i figli all’interno. Ne aveva anche per i militari. Gridava che avrebbe sgozzato lae buttato i pezzi in una valigia. Ai carabinieri ‘suggeriva‘ che sarebbe stato meglio arrestarlo o li avrebbe “ti e bruciato tutto“. Ilè finito in manette e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia ea pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe ...