Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | 25 gennaio 2024

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25Questa sera, giovedì 25, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 25, di? Scopriamo insieme leQuesta sera parteciperanno alla ...

"DOC - Nelle tue mani" in onda giovedì 25 gennaio alle 21.30 su Rai 1. Si intitolano "Il beneficio del dubbio" e "La vela" i due episodi della terza stagione.“Bad Boys For Life” (USA 2020), terzo capitolo della fortunata saga inaugurata da Michael Bay nel 1995, Giovedì 25 gennaio in prima serata, alle 21.20 su Rai 2.Piazzapulita, ospiti stasera: si parlerà dell'attacco della premier Meloni ai media, balneari e frattura tra Nord e Sud. Oggi 25 gennaio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un ...