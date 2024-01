Piazza IV Novembre | spintona una donna e le ruba il portafoglio | arrestato

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Milano, 25 gennaio 2024 – Scippo nella zona della stazione centrale. Un marocchino di 23 anni è statodagli agenti della polizia di Stato, impegnati proprio in un servizio anti borseggio. L’accusa nei suoi confronti è rapina. L’assalto si è verificato inIV, a ridosso del principale scalo ferroviario milanese. Il ragazzo hato violentemente unandole il portafogli che custodiva nella tasca della giacca. Subito è scattato l’allarme: in breve i poliziotti hanno rintracciato il ragazzo, che si trovava ancora in zona. Il borsellino è stato restituito alla legittima proprietaria Il nordafricano è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della questura di Milano: oggi è prevista la convalida dell’arresto, contestualmente al processo per ...