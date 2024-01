Piantedosi | “Nessun corteo pro-Palestina nel giorno della Memoria | vanno rinviati” | la circolare

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arriva lapubblica sicurezza: le manifestazioni di sostegno alla causa palestinese sono autorizzate ma non in concomitanza con il, sabato 27 gennaio. Laè stata inviata ai questori sul territorio. Il ministro dell’Interno Matteolo aveva fatto capire quando al temine del Cdm aveva detto che stava valutando il “rinvio delle manifestazioni pro-, annunciate vergognosamente per lo stessodedicato alle vittimeShoah. “Laddove non succedesse per volontà degli organizzatori, faremo valutazioni”, aveva annunciato il ministro con parole che lasciavano intendere che la decisione era comunque presa o di lì da venire. «Abbiamo sempre detto che la ...

Preoccupato di scrollarsi di dosso la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per l’illegale detenzione di ... (lanotiziagiornale)

In passato il Viminale non ha vietato manifestazioni analoghe, chi ha commesso reati è già oggetto di iniziative giudiziarie, i precedenti governi ... (secoloditalia)

Elezioni: europee e amministrative l'8 e il 9 giugno. Il governo cambia la norma sul terzo mandato: sì nei piccoli comuni. Tutto quello che c'è da sapere ...Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato la data per le elezioni europee, accorpate alle amministrative in programma nel 2024, e cioè l’8 e il 9 di giugno (sabato e domenica). Dal Co ...L’esecutivo ha approvato in consiglio dei ministri le misure annunciate nelle scorse settimane, come la stretta sulla beneficenza online e la possibilità, per i sindaci dei piccoli comuni, di andare o ...