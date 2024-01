Peter Dinklage | chi è uno dei protagonisti de ‘Il trono di spade’

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) ‘She came to me’ è un film interpretato da, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d'Arcy James e Anne Hathaway. Se in Italia sarà possibile vederlo in questo periodo su Sky dopo l’acquisto dei diritti, la commedia romantica era stata inizialmente presentata in anteprima mondiale al Festival Internazionale del Cinema di Berlino circa un anno fa ed è stato distribuito nei cinema americani il 6 ottobre 2023. Un mese dopo, poi, è stato reso disponibile anche in streaming, a pagamento. ‘She came to me’, di cosa parla il film ‘She came to me’ racconta la storia del compositore Steven Lauddem. L’uomo sta avendo un vero e proprio blocco creativo e non riesce a portare a termine la partitura alla quale sta lavorando. Frustrato dalla situazione e incapace di porvi rimedio, viene consigliato dalla moglie Patricia – che è stata anche sua terapista – ...