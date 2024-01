Peste suina africana alle porte dell' Italia | è allarme Ecco il piano del governo per eradicare la malattia

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La(PSA) è unadei suidi, animali come i cinghiali e i suini. Se n’è parlato molto nei due anni passati, ma ultimamente l’interesse giornalistico è molto scemato nonostante la minaccia sia quadruplicata, come denuncia il Centro Nazionale di Referenzao Zooprofilattico di Perugia. Segui su affarni.it

Sono stati commercializzati come salamini vegetariani a base di soia , ma in realtà contenevano carne di pollo e maiale , rivelando anche la presenza ... (ilgiornaleditalia)

I Nas hanno scoperto la truffa della doppia etichetta: mentre in quella in italiano si fa riferimento alla soia, in quella in cinese si parla di ... (ilgiornale)

Per gli esperti, visto che nel nord Italia non si riesce a fermarne l'espansione, la peste suina africana (PSA), letale per cinghiali e maiali, arriverà anche in Ticino. A quel punto le misure drastic ..."E' importante che gli obblighi previsti dal piano nazionale di contrasto alla diffusione della peste suina africana vengano scrupolosamente rispettati negli allevamenti per mantenere la Valle d'Aosta ...Zinasco, 25 gennaio 2024 – Nessun verbale per le uccisioni nel rifugio Cuori Liberi di Sairano, il 20 settembre 2023. L’anomalia è emersa nel corso del procedimento avviato dalle associazioni Progetto ...