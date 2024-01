Pesi | la corsa ai Giochi Olimpici fa tappa a Sofia | gli azzurri scelti per gli Europei

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gen. – (Adnkronos) – Si avvicina l?appuntamento con un evento cruciale nellaalla qualificazione a Parigi 2024. Da lunedì 12 a martedì 20 febbraio, capitale della Bulgaria, ospiterà glidi sollevamento. Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Giulia Miserendino, Nino Pizzolato e Mirko Zanni glidal direttore tecnico Sebastiano Corbu, che per l?occasione sarà supportato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando, Matteo Orecchini e Alessandro Spinelli: in palio punti pesanti del ranking di qualificazione olimpica. Poi Sergio Massidda, ben piazzato in otticanella categoria dei 61 kg, che gareggerà insolitamente nella 67 kg (non olimpica) per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso. Ci ...

Sofia, 25 gen. – (Adnkronos) – Si avvicina l’appuntamento con un evento cruciale nella corsa alla qualificazione a Parigi 2024. Da lunedì 12 a martedì 20 febbraio Sofia, capitale della Bulgaria, ospit ...Se vi aggiungiamo le difficoltà e gli equilibri di un campionato che ancora non ha ben delineato nulla per la lotta sia in testa che in coda, con una classifica cortissima e che in 7 punti raccoglie b ...L'Italia ha annunciato ufficialmente la lista dei convocati per i Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in programma a Sofia (Bulgaria) dal 12 al 20 febbraio. La rassegna continentale rapprese ...