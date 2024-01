Pesaro 2024 | Capitale italiana della cultura | che anno verrà

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “La natura", per esplorare tutte le possibili interazioni tra arte, natura e tecnologia: questo il tema scelto dalla città diper questo, in cui sarà la. La cerimonia di inaugurazione di questostraordinario per la città marchigiana si è svolta nei giorni scorsi presso il palazzetto dello sport, con oltre 8mila partecipanti e alla presenza anche del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella. Sul palco si sono alternati i momenti istituzionali con i saluti del Sindaco di, del PresidenteRegione, dell'Assessore alla Bellezza del Comune die del Ministro...