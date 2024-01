Perez Napoli | operazione da 18 milioni Fumata bianca in arrivo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Affare di calciomercato in dirittura d’per il giocatore dell’Udinese Nehuenpronto a chiudere Come riportato oggi da Di Marzio, il difensore dell’Udinese è pronto a vestire praticamente la maglia del: una trattativa che si sta concludendo a buon fine da entrambe le parti L’ufficialità dell’affare è soltanto questione di tempo, ma le cifre dell’intanto sono già state definite: 18di euro di cui 16 più 2 di bonus. Ora non resta che aspettare l’ultimo step.

