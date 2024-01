Percy Jackson | una stramba abitudine alimentare di Grover è stata modificata | ecco perchè

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’interprete dinella serie tv di, Aryan Samhadri, ha svelato che èunadel suo personaggio. Nel romanzo, il satiro si ciba principalmente di alluminio e lattine, una dieta particolare che nell’adattamento di Disney+ èper motivi legati al pubblico più giovane. “Molti bambini più piccoli guarderanno la serie, e non vogliamo che nessun bambino di otto anni mangi lattine“, ha spiegato. “Quindi, sì, forse siamo andati un po’ più leggeri nel mangiare oggetti metallici appuntiti“. Gli showrunner die gli Olimpi hanno precedentemente rivelato come lo show di Disney+ sia significativamente ...

