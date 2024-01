“Percorro 190 Km al giorno per andare a lavorare | i vincoli alla mobilità sono ingiusti” | INTERVISTA alla Professoressa Paola De Marco

LA CASA DEI SOGNI IN CAMPAGNA alla periferia di Poggibonsi, senza dover percorrere kilometri di strade sterro. "MERAVIGLIA, ACCOGLIENZA, COMODITA' " sono le tre qualità che salgono alla mente durante ...Mercedes 190E del 1990, motore 2000 di cilindrata con 120 cavalli e 170000 chilometri, motore in ottime condizioni (mai impianti a gas) percorre ancora 14 chilometri con un litro di benzina, ...In un post su Facebook, i due esponenti di Italia Viva criticano l'operato del governatore: "In cento giorni ha fatto solo nomine, la A19 resta un disastro fra interruzioni, le deviazioni ed i lavori ...