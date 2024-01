Perché non si fanno più rom-com anche se noi le vogliamo?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Possibile che il mondo del cinema, il luogo di tutte le storie d’amore, sia diventato un posto inospitale dove il romanticismo non funziona più? La questione non è campata per aria: le rom-com classiche, quelle che abbiamo imparato ad apprezzare negli anni ’90 e 2000 non lepiù, almeno su grande schermo. Che sia un bene o un male (ed è un male) è tutto da vedere, ma il tema ci offre qualche spunto di riflessione. Soprattutto ora che nelle sale italiane arriva Tutti tranne te, il film di Will Gluck con Sydney Sweeney e Glen Powell, da più parti definito come quello in grado di far rifiorire un genere un po’ in crisi (spoiler, la risposta è sì). Come vedremo in questo approfondimento, sono tre i motivi principali per cui non si investe più nelle rom-com: la difficoltà a misurarsi con un genere complesso, il rischio produttivo, i grandi cambiamenti nel modo di ...