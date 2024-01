Perché Marina Abramovi? ha lanciato una linea di cosmetici antiage? Cosa sappiamo sull’“Abramovi? Longevity Method”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Non è uno scherzo, o il nome di una performance.?, artista contemporanea serba tra le più famose al mondo, ha veramente creato una suadi. Si chiamaed è realizzata con ingredienti naturali. Cos’è ladi? La nuovissimaè realizzata in collaborazione con la dottoressa Nonna Benner. I principi che hanno seguito si fondano su rituali tradizionali, oli essenziali ed estratti naturali. Così ha commentato l’artista sull’uscita dei: “Il metodo? si è sviluppato per aiutare me e gli altri a riprendere coscienza di se stessi e concentrarsi su ...