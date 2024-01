Pentathlon | Challenger Egitto 2024 | Giuseppe Mattia Parisi eliminato in semifinale al Cairo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La quarta ed ultima tappa del, competizione valida per il ranking olimpico in corso al, in, non riserva sorrisi per l’Italia: l’unico azzurro in gara,(Carabinieri), è statinelle semifinali. L’italiano nel ranking round di scherma andato in scena ieri aveva accumulato 200 punti, ma oggi, nellaB, si è classificato 14° con 1150 punti, mentre il passaggio all’ultimo atto era riservato ai primi nove classificati. Al momento sono 9 le carte olimpiche che verranno assegnate attraverso il ranking al termine del periodo di qualificazione: la graduatoria si è aperta il 17 giugno 2023 e si chiuderà il 16 giugno, ed allo stato attuale delle cose ...

La Nazionale va in Sicilia con l'obiettivo di conquistare l'ultimo pass disponibile per i Giochi a cinque cerchi ...Una prima settimana di allenamenti intensa per la nazionale olimpica di Pentathlon Moderno in ritiro fino al prossimo 31 gennaio in Sicilia. Tredici pentatleti ...Siracusa, 15 gen. - (Adnkronos) - Una prima settimana di allenamenti intensa per la Nazionale Olimpica di Pentathlon Moderno in ritiro fino al prossimo 31 gennaio in Sicilia. Tredici pentatleti azzurr ...