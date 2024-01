Pensioni | con Quota 102-103 gli assegni calano dell’11% Gli importi delle donne giù del 30% rispetto agli uomini

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dal monitoraggio dell’ente previdenziale sui flussi di pensionamento emerge che lo scorso anno sono stati liquidati 764.907 nuovi trattamenti: l’11.07% in meno del 2022. Si riducono del 16,09% i nuovianticipati erogati

Operazione di controllo a Giugliano : Multe salate e sospensioni nel trasporto scolastico per veicoli privi di licenza e non conformi Nella ... (puntomagazine)

Pensioni , il calendario dei pagamenti di febbraio 2024 . Il 1° del mese sono in arrivo i nuovi assegni, i secondi dopo quelli più ricchi di gennaio. ... (ilmessaggero)

La riforma del voto in condotta voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , e stralciata dal disegno di legge della ... (open.online)

Pensioni , il calendario dei pagamenti di febbraio 2024 . Il 1° del mese sono in arrivo i nuovi assegni, i secondi dopo quelli più ricchi di gennaio. ... (ilmessaggero)

Pensioni , il calendario dei pagamenti di febbraio 2024 . Il 1° del mese sono in arrivo i nuovi assegni, i secondi dopo quelli più ricchi di gennaio. ... (ilmessaggero)

Con la stretta sui requisiti per l'accesso alla pensione con Opzione donna crolla il ricorso allo strumento: Nel 2023, secondo il Monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento, sono state solo 11.255 ...I benefici previsti dalla riforma fiscale arriveranno nel corso del mese di aprile. Le pensioni aumenteranno di nuovo.Resta vivo il dibattito sulla riforma delle pensioni 2024, con diversi esponenti politici e non solo che in queste ore stanno esprimendo la loro opinione su cosa dovrebbe fare il Governo Meloni sul te ...