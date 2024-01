Pensioni | alle donne 400 euro in meno al mese rispetto agli uomini I dati INPS

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nel 2023, l'Italia ha testimoniato una marcata disparità di genere nelle. Lehanno percepito in media 950, diminuendo dai 963del 2022, il che rappresenta il 30,45% in, i quali hanno avuto un incremento da 1.353a 1.366. L'articolo .

Per mantenere in equilibrio il sistema Pensioni stico nel medio-lungo periodo il presidente di “Itinerari previdenziali” suggerisce di alzare ... (ilsole24ore)

T agli are le pensioni più alte e spostare la tassazione dal lavoro ai patrimoni, insomma una patrimoniale o qualcosa di simile. Questi sono i ... (lanotiziagiornale)

Ridurre le pensioni dei redditi più elevati e tassare i patrimoni per contenere il rapporto debito /Pil. La ricetta dell’ Ocse per il rientro del ... (quifinanza)

La riforma del voto in condotta voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , e stralciata dal disegno di legge della ... (open.online)

I benefici previsti dalla riforma fiscale arriveranno nel corso del mese di aprile. Le pensioni aumenteranno di nuovo.Resta vivo il dibattito sulla riforma delle pensioni 2024, con diversi esponenti politici e non solo che in queste ore stanno esprimendo la loro opinione su cosa dovrebbe fare il Governo Meloni sul te ...