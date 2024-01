Pensione a 64 anni | approfittane subito grazie ai nuovi chiarimenti sui contributi

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nel 2024 è possibile accedere allaa 64anziché a 67 ma solo se sussistono determinati requisiti: ecco quali sono Anche per il 2024 la legge Fornero ci terrà compagnia. Pertanto, anche per quest’anno, per accedere alladi vecchiaia è necessario aver raggiunto almeno i 67di età. Oltre questi, però, per l’accesso alladi vecchiaia ordinaria è necessario anche aver maturato almeno 20di. Diversamente si dovrà continuare a lavorare.ad una modifica introdotta dal Governo Meloni nella legge di Bilancio, nel 2024, per poter andare in, sarà sufficiente aver maturato un assegno previdenziale pari all’importo dell’Assegno sociale. Fino al 2023, invece, era necessario che la ...