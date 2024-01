Penelope Cruz | cosa è l’amaxofobia | la paura di cui soffre

Leggi su diredonna

(Di giovedì 25 gennaio 2024)ha parlato delle sue paure ad Elle. In una lunga intervista, l’attrice spagnola ha confessato di averne una in particolare:. “Hodi guidare – ha rivelato al magazine –. Mia sorella è stata investita da una macchina, davanti ai miei occhi, quando avevo 8 o 9 anni, ricordo ancora il cappottino rosso che indossava e per me quel giorno il mondo si è fermato”. Poi, l’attrice ha spiegato come quell’incidente abbia avuto un impatto molto forte su di lei: “È stato un grosso trauma, perché ho visto mia sorella perdere conoscenza. In ospedale poi ero sotto choc e continuavo a ripetere a tutti: ‘Mia sorella è appena stata investita da un’auto’”. Vi raccomandiamo... ...