Pena di morte con l’azoto | il medico | “Crudele | nemmeno i veterinari lo usano più”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Aveva chiesto, tramite il suo legale, di morire con un metodo “più umano”, provando prima a chiedere ai giudici di dichiarare incostituzionale il metodo scelto, ma la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di fermare la sua esecuzione capitale con. Kenneth Eugene Smith, detenuto americano di 58 anni, nel braccio delladi un carcere dell’Alabama dal 1996 per omicidio, è stato giustiziato oggi, giovedì 25 gennaio, passando alla storia come il primo condannato negli Usa – e nel mondo, secondo la denuncia del Deathlty Information Center – ad essere ucciso con questo gas. Ricordiamo che Smith era già sopravvissuto a esecuzione con iniezione letale ma ciò non comporta che il ricorso a metodi alternativi ritenuti così crudeli sia giustificato. La Corte Suprema ha rifiutato di bloccare l’esecuzione di ...

(Adnkronos) – Kenneth Eugene Smith , 58 anni, è stato giustiziato con un'esecuzione per ipossia da azoto avvenuta in un carcere dell' Alabama . Per la ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Kenneth Eugene Smith , 58 anni, è stato giustiziato con un’esecuzione per ipossia da azoto avvenuta in un carcere dell’ Alabama . Per ... ()

Pubblicato il 26 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Kenneth Eugene Smith , 58 anni, è stato giustiziato con un'esecuzione per ipossia da azoto avvenuta in ... (dayitalianews)

Pena di morte con l'azoto in Alabama: Kennet Smith è il primo giustiziato al mondo . Era stato condannato a morte per un omicidio nel 1988 (vanityfair)

Per Volker Turk, Alto rappresentante per i diritti umani dell'Onu, la pena di morte con azoto applicata a Kenneth Smith potrebbe costituire una "tortura".È ormai giunto alle battute finali il processo per l’omicidio di Alessio Madeddu, chef originario di Telauda e famoso per la sua partecipazione al programma di Alessandro Borghese Quattro Ristoranti, ...È la prima volta che la pena capitale viene inflitta con l’azoto ...Condannato per aver ucciso su commissione nel 1988 la moglie di un pastore protestante, nel braccio della morte dal 1996, nel 2022 ...