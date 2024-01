Pena di morte | Alabama verso esecuzione per ipossia da azoto | cos’è

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Per la prima volta al mondo, in, negli Stati Uniti, potrebbe essere portata a termine un’perda, vale a dire per inalazione di gasper 15 minuti fino alla totale scomparsa di ossigeno, con compromissione letale degli organi vitali. Si tratta di un metodo assolutamente sperimentale di, purtroppo approvato dalla Corte suprema dell’, ma che – per paradosso – è vietato sugli animali, denuncia Amnesty. L’daè una forma diin cui un detenuto viene privato dell’ossigeno e messo in condizione di respirare solo, causandone la. L’, gas incolore, inodore, ininfiammabile, ...