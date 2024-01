PEC Zwolle vs Vitesse – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Con l’obiettivo di ottenere un punto rispettabile in trasferta, il PECaccoglierà ilal MAC Park Stadion venerdì 26 gennaio sera in Eredivisie. Nel fine settimana i Blauwvinger si sono spartiti il bottino con l’AZ Alkmaar, che insegue l’Europa, mentre ilha perso per poco contro il Feyenoord in una partita funestata dal comportamento sgradevole dei tifosi. Il calcio di inizio di PECvsè previsto alle 20 Anteprima della partita PECvsa che punto sono le due squadre PECDopo aver diviso i punti con i campioni in carica dell’Ajax in un thriller di quattro gol il 17 dicembre prima della pausa invernale dell’Eredivisie, il PECè tornato all’azione competitiva ...