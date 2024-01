Pd presenta proposta di legge contro razzismo negli stadi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) AGI - Dopo le solite dichiarazioni di circostanza sui disgustosi episodi dinelloo di Udine, nulla si è mosso. Davanti all'inerzia del governo e del ministro Abodi, il partito Democratico ha depositato unadi, a mia prima firma, per contrastare l'odio razziale, religioso o territoriale nelle curve". Lo rende noto il deputato e responsabile nazionale Sport del Pd, Mauro Berruto, che elenca i tre capisaldi delladepositata alla Camera: "In caso di odio razziale, religioso o territoriale il daspo non sia più opzionale, ma diventi cogente; in questi casi il daspo passi a un minimo di 10 anni e parta una segnalazione automatica alla Procura, affinchè ci sia una valutazione che possa lasciare traccia sul casellario giudiziale; i protagonisti di queste manifestazioni di ...

Napoli. “Quella che presentiamo oggi è una Legge per preservare la dignità di chi ha perso da un giorno all’altro ‘il pane’ e non può più garantirlo ... (casertanotizie)

I nuovi poveri “sono quelli che si vorrebbe far passare come rifiuti della società. Li descrivono come galeotti dall’accento meridionale, mentre non ... (lanotiziagiornale)

Da Palazzo dei Principi Ruspoli di Cerveteri al Complesso di Villa Adriana a Tivoli, dal Giardino di Ninfa a borghi abbandonati come l'antica Monterano; e ancora new entry come Palazzo Scuderini Rossi ...Il rifiuto dell’autorizzazione a riunioni o manifestazioni pubbliche per ragioni di moralità, ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), potrà essere ...Propone una cucina tradizione e rivisitata, con grande attenzione all'impiattamento. "Osteria La Dritta" con Chiara: piccola osteria di recente apertura, informale e accogliente, situata in una ...