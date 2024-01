Pd | la revoca di Bigon dopo l’astensione sul fine vita scuote i dem Critiche da Serracchiani e Delrio | “Brutto segnale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Laad Annamariadella delega di vicesegretaria provinciale di Verona del Partito democratico –la sua astensione sul disegno di legge regionale sul(costato la bocciatura del provvedimento) – diventa un caso nazionale. Nonostante in una nota congiunta il segretario regionale del Veneto Andrea Martella e il responsabile nazionale dell’Organizzazione del Pd Igor Taruffi hanno sottolineato che “la scelta del segretario provinciale del Pd di Verona, Franco Bonfante, non è frutto di decisioni nazionali e regionali, ma compiuta in totale autonomia“, il casovalica i confini veneti. Per i cattolici dem Stefano Lepri e Silvia Costa si tratta di una scelta “irragionevole” e che “segnala una grave incapacità di tener conto” che “la libertà di coscienza è ...