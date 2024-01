Pavia | le strappa dalle mani l’ultimo modello di Iphone e scappa | 24enne disperata

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Tecnicamente è un furto con strappo, in realtà per una ragazza di 24 anni lo scippo del suo cellulare equivale alla perdita di una parte di sé. Se poi si considera che il cellulare è puredi, il 15 Pro, il cui valore supera i mille euro, si comprende quale danno abbia subito la giovane che prima delle 16 di ieri si trovava in via Grumello, alla periferia est della città. Una persona con il volto coperto da una sciarpa, che non aveva particolarmente attirato la sua attenzione date le basse temperature, l’ha affiancata e in un attimo le hatoil telefono. Subito dopo il ladro si è dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce e lasciando la ragazza senza la possibilità di lanciare l’allarme. ...