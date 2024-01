Pavia | finisce in una trappola per cinghiali | pastore maremmano salvato dalla polizia locale

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Unapernascosta sotto le foglie in un punto scosceso della località Scarpone, alla periferia di. Diva, un, non l’ha vista. Stava inseguendo una lepre, per lei era più importante di qualunque cosa, a tal punto da lasciare il gregge di cui si occupa e scappare. Ma la sua corsa è stata fermata molto probabilmente dai bracconieri. Diva piangeva e si guardava intorno con i suoi occhioni. Chiamati da un cittadino in suo aiuto sono arrivati gli agenti dellache l’hanno soccorsa e portata via in braccio, nonostante la mole notevole. “Ditelo che non siamo soltanto quelli che fanno le multe” hanno detto in un video nel quale vengono ripresi con la maremmana in braccio a ...