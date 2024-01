Pavia | accoltellato in viale Cesare Battisti | gravissimo in ospedale

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Lotta tra la vita e la morte il nordafricano che oggi pomeriggio è statoin. Dalle prime supposizioni, tra due persone che appartengono al gruppo di frequentatori abituali dell’area compresa tra il supermercato e gli uffici della Regione, è scoppiata una lite. Presto la discussione si sarebbe accesa troppo e qualcuno avrebbe tirato fuori un coltello con il quale il 35enne è stato colpito al torace, all’addome, alla schiena e alle gambe. Un atteggiamento molto aggressivo con il quale con ogni probabilità l’aggressore puntava a uccidere la persona che aveva di fronte. E il 35enne è rimasto sulla pavimentazione, mentre qualcuno chiamava i soccorsi arrivati per prendersi cura dell’uomo nordafricano che è stato portato al ...

Colpito al torace, all’addome, alla schiena e alle gambe. La lite è scoppiata all'interno del gruppo di frequentatori abituali dell'area ...E’ successo poco le 14: il ferito soccorso per strada e portato in codice rosso al San Matteo ...La vittima dell’aggressione è stata portata in gravi condizioni al San Matteo. Sul posto le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi ...