Partorisce nel parcheggio di McDonald’s durante una tormenta | il soprannome del bimbo è perfetto

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Analysia Beck, una donna del Winsconsin, negli Stati Uniti, è salita agli onori della cronaca per aver partorito neldi ununa tempesta di neve: e ilche lei e il marito Daniel Beck hanno scelto per il loro bambino è esilarante. La donna, incinta di 38 settimane, aveva avuto delle lievi contrazioni verso le 11 di sera, mentre dormiva, ma aveva pensato fossero delle false doglie (le cosiddette contrazioni di Braxton Hicks). Dopo poco, però, Beck si è accorta di aver rotto le acque. “Ho capito nel momento in cui abbiamo lasciato la casa che non saremmo arrivati in tempo all’ospedale. Ma non mi sarei mai immaginata di partorire al”, ha detto la donna alla testata locale Milwaukee Journal Sentinel, spiegando che i due stessero aspettando l’arrivo della ...