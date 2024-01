Parto in ambulanza | salvi mamma e bimbo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Aveva fretta di nascere ilche è venuto al mondo a bordo di un’della Pubblica assistenza. Il felice evento è avvenuto nelle prime ore di sabato scorso, alle due e trenta del 20 gennaio di preciso. Teatro: l’di primo intervento della Pubblica assistenza di Vado nel Comune di Monzuno. Assistenti Silvia Ballotta e Mauro Minarini, i due volontari di turno quella notte. La location: il Centro di accoglienza dei profughi, gestito da una cooperativa per conto della Curia di Bologna, molto attivo a Trasasso, frazione montana di Monzuno. "Tutto è cominciato con la chiamata arrivata dal 118, effettuata dal centro accoglienza. Il nostro equipaggio è arrivato subito sul posto dove ha allertato immediatamente il soccorso avanzato. Il medico e l’infermiere erano appena arrivati e, giusto il tempo di caricare la ...

La donna era ritenuta un soggetto fragile. Dovranno essere svolti accertamenti per capire se il feto fosse già privo di vita al momento della ... (repubblica)

La donna era ritenuta un soggetto fragile. Dovranno essere svolti accertamenti per capire se il feto fosse già privo di vita al momento della ... (repubblica)

Ed ecco, minuto per minuto, la cronaca del parto in ambulanza, così come è stata raccontata dai volontari della Pubblica assistenza di Vado. "All’una e nove minuti di sabato notte – ricordano – ...