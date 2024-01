Parmalat | in Italia prima bottiglia in plastica PET bianco riciclabile

PARMA (ITALPRESS) – Sul mercato italiano è arrivata la prima bottiglia in plastica PET bianco opaco per latte UHT. Riciclata al 50% e ...Parmalat introduce la prima bottiglia in R-PET bianco per latte UHT in Italia, confermando il suo impegno per l'ambiente ...Parmalat introduce la prima bottiglia in R-Pet bianco per latte Uht in Italia. Il team di Ricerca e sviluppo dell’azienda ha collaborato con la filiera del riciclo nel corso dell’ultimo anno per ...