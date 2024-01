Parmalat | in Italia prima bottiglia in plastica PET bianco riciclabile

(Di giovedì 25 gennaio 2024) PARMA (ITALPRESS) – Sul mercatono è arrivata lainPETopaco per latte UHT. Riciclata al 50% e, permette un grande risparmio divergine, garantendo al contempo gli alti standard di sicurezza alimentare che da sempre contraddistinguono l’azienda. A portarle a scaffale è, leader innel mercato del latte e parte del Gruppo Lactalis. Con un contenuto pari al 50% di PETriciclato, sarà possibile non immettere nel mercato l’equivalente di circa 150 milioni di nuove bottiglie all’anno e risparmiare così oltre 3 mila tonnellate di PET vergine, corrispondenti a 2.536 metri cubi divergine. Nel corso degli ultimi 4 anni, ...

